Il volantino Carrefour raccoglie le migliori occasioni del periodo, mettendole a disposizione di ogni singolo utente sul territorio nazionale, senza limitazioni, distinzioni o vincoli di alcun tipo. Gli acquisti sono alla portata di tutti, anche in termini di scorte effettivamente disponibili.

Ormai lo avete capito, gli sconti sono attivi in ogni singolo punto vendita sul territorio nazionale, senza esclusioni regionali o di soci di appartenenza. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 2 anni, la quale potrà essere esercitata nelle medesime location d’acquisto, ricordando comunque che gli ordini, almeno ai prezzi indicati, non potranno essere completati sul sito ufficiale.

Carrefour: queste sono le nuove offerte

Le nuove offerte del volantino Carrefour toccano uno degli smartphone più richiesti e desiderati di tutto il 2021, stiamo ovviamente parlando dell’eccellente Apple iPhone 12, oggi effettivamente acquistabile con un esborso finale di soli 769 euro, una cifra di tutto rispetto in confronto alla sua qualità generale, sebbene si tratti della variante da soli 64GB di memorai interna.

Non mancano soluzioni legate a fasce di prezzo più basse, quindi da consigliare agli utenti che invece vogliono ottenere il massimo con il minimo sforzo. Rientrando nei 400 euro sarà possibile mettere le mani su Oppo A94, Xiaomi Redmi Note 10, Motorola Moto G30, Samsung Galaxy A52 o anche un Alcatel 3X 2020.

La campagna promozionale di Carrefour non termina qui, estende le proprie grinfie anche verso altre categorie merceologiche ugualmente interessanti, per questo motivo non dovete perdere assolutamente le pagine che trovate presenti nel nostro articolo.