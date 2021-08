Il nuovo volantino Bennet avvicina moltissimo gli utenti all’acquisto di prodotti di tecnologia generale, portando prezzi più bassi del previsto, sebbene comunque sia leggermente limitato in termini di disponibilità generali e di accessibilità.

La campagna promozionale descritta nel nostro articolo, infatti, è da considerarsi attiva solo nei punti vendita fisici, ricordiamo infatti non essere possibile fruire degli stessi identici prezzi tramite il sito ufficiale, o comunque l’e-commerce dedicato di Bennet. I prodotti sono integralmente in vendita con annessa garanzia di 2 anni, e per quanto riguarda il mobile sono anche totalmente sbrandizzati.

Andate quanto prima sul nostro canale Telegram ufficiale, potrete trovare i migliori codici sconto Amazon e numerose offerte speciali.

Bennet: queste offerte sono assurde

Le offerte del volantino Bennet toccano innanzitutto uno degli smartphone più richiesti in assoluto, stiamo parlando dell’ottimo Apple iPhone 11, oggi effettivamente acquistabile a soli 499 euro, una cifra ridottissima se confrontata con la qualità generale del prodotto stesso (la variante è da 128GB di memoria interna).

Discorso diverso per gli smartphone legati alla fascia bassa, infatti all’interno della medesima campagna si trovano anche soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 9 e Samsung Galaxy A02, i cui prezzi non vanno oltre i 159 euro, sempre in vendita alle medesime condizioni di quanto discusso ed elencato in precedenza.

Coloro che fossero interessati all’acquisto, devono comunque sapere che le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, ciò sta a significare che non dovrebbero terminare prima del previsto, o della scadenza della campagna. Gli altri dettagli in merito al volantino li potete trovare nelle pagine che abbiamo inserito qui sotto.