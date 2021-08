Le app nel mondo Android rivestono un ruolo di primissima importanza, esse consentono infatti ai nostri smartphone di compiere i piccoli miracoli a cui noi ormai siamo abituati, da quelle più banali come gestire il profilo social o il postare una foto a quelle più complesse come inviare pagamenti.

Ciò ha portato le applicazioni ad una diffusione massiva e mostruosa, sono probabilmente i software più diffusi in tutto il pianeta, magnificenza che, di pari ha solo la propria ombra, costituita dall’uso che alcuni malintenzionati ne fanno, gli hackers infatti sfruttano le app per inoculare nei device alcuni malware, i quali costituiscono stringhe di codice che adoperando il camuffamento delle app, prendono il controllo del device, iniziando a rubarne i dati contenuti in memoria.

Per evitare di incappare in queste app infette, il consiglio è di scaricare seguibili solo da fonti certificati e non dal web comune.

App da disinstallare