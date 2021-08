Secondo quanto riferito, WhatsApp e altre app sono state bloccate in Zambia durante le elezioni generali in corso che si terranno giovedì nel paese, secondo l’organizzazione per i diritti digitali Access Now e l’analisi di Internet NetBlocks.

Il blocco, che colpisce i provider Internet statali e altre reti private, potrebbe tagliare gli elettori da una forma di comunicazione vitale durante un’elezione controversa.

Lusaka Times, un’organizzazione di notizie locale dello Zambia, scrive che i funzionari del Ministero dell’informazione e dei servizi di trasmissione dello Zambia hanno preso in considerazione la possibilità di chiudere l’accesso a Internet prima del giorno delle elezioni, citando il desiderio di fermare la diffusione della disinformazione elettorale.

Una drastica diminuzione del traffico Internet del giorno delle elezioni da WhatsApp, Twitter, Instagram e Facebook rilevata da NetBlocks sembra confermare che il governo ha portato avanti questo piano.

Come andra’ ad evolversi la situazione

I dati di rete in tempo reale confermano che i social media e le piattaforme di messaggistica tra cui Twitter, Facebook, Instagram e Messenger saranno quindi limitati in Zambia il giorno delle elezioni, oltre alla precedente restrizione gia’ programma di WhatsApp.

L’elezione presidenziale, che vede il presidente in carica Edgar Lungu contro il leader dell’opposizione Hakainde Hichilema, è già stata segnata da atti di violenza, secondo quanto riferito da Reuters, provocando una repressione militare da parte dell’attuale governo. I sondaggi si sono chiusi alle 12:00, ma è ancora consentito votare per chiunque sia rimasto in fila.

In genere le informazioni che promuovono la sicurezza degli elettori sarebbero diffuse sui social media e sulle app di messaggistica, dai tempi di attesa per il voto a casi di potenziali frodi elettorali, ma ora gli elettori delle reti interessate in Zambia devono rivolgersi alle VPN per comunicare.