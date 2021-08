Vodafone non esenta i suoi clienti dalle rimodulazioni dei costi nemmeno nella stagione estiva. Il provider inglese già ha lanciato una serie di novità nelle ultime settimane. Un cambio dei listini ha fatto particolarmente scalpore: il gestore infatti ha modificato i costi di una sua ricaricabile storica, la Special 50 Giga.

Vodafone, i costi aumentano per la tariffa più popolare con 50 Giga

La Special 50 Giga rappresenta la promozione bandiera di Vodafone. Per gli abbonati che hanno attivato nei mesi precedenti questa tariffa per c’è una novità amara. Come per altre iniziative dedicate alla portabilità del numero da altro provider, anche per Special 50 Giga è previsto un aumento dei costi.

I clienti con Special 50 Giga si trovano ora a pagare un extra di 2 euro rispetto ai tradizionali passati. Ciò significa che gli abbonati che prima pagavano 7,99 euro ora dovranno corrispondere un costo extra di 9,99 euro. Il prezzo della tariffa targata Vodafone sale a 8,99 euro per che prima pagava 6,99 euro.

Nonostante gli scatti sui prezzi, Vodafone non ha previsto congruenti aumenti per le soglie di consumo. Gli abbonati dovranno quindi confrontarsi con il pacchetto standard che prevede chiamate senza limiti verso tutti i fissi e mobili, SMS infiniti e 50 Giga per la navigazione internet.

Le novità sui costi di Vodafone riguardano solo ed esclusivamente i vecchi abbonati. Per i nuovi clienti, così come per coloro che scelgono altre ricaricabili del gestore inglese è prevista una novità molto importante. Il provider infatti assicura totale garanzia di costo bloccato almeno nel primo semestre dopo l’attivazione.