Tim ha deciso di prorogare ancora la nuova gamma delle offerte coupon denominata Tim Sprint e dedicata esclusivamente ai parenti e agli amici dei dipendenti dell’operatore.

Nel dettaglio, si tratta di Tim Sprint One, Tim Sprint Two e Tim Sprint Three, offerte tariffarie con coupon, attivabili esclusivamente online. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim continua a proporre la gamma di offerte Sprint per dipendenti e parenti di questi

Per poter attivare una delle tre offerte operator attack (a seconda dell’operatore di provenienza), il potenziale nuovo cliente TIM interessato deve inserire il codice inviato dal parente o dall’amico dipendente Tim oppure cliccare sul link che gli viene inviato. Le offerte TIM Sprint sono attualmente disponibili tramite un codice coupon link valido fino al 31 Ottobre 2021, salvo eventuali cambiamenti, con attivazione e primo mese gratuiti e con spedizione della SIM direttamente al domicilio indicato durante l’attivazione online.

Il costo della nuova SIM ricaricabile di questa gamma di offerte è di 25 euro, con 20 euro di traffico incluso e pagamento tramite contrassegno al corriere che consegna la SIM. Tim Sprint One prevede ogni mese un bundle con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 7,99 euro al mese. L’offerta è disponibile per i clienti provenienti da Iliad e da tutti gli operatori virtuali, esclusi ho. mobile, Kena Mobile e LycaMobile

Tim Sprint Two prevede ogni mese un bundle di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 Giga di traffico dati al prezzo di 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile per i clienti ho. mobile e LycaMobile. Infine, Tim Sprint Three prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 Giga di traffico dati al prezzo di 11,99 euro al mese per i clienti provenienti da Vodafone, WindTre, Very Mobile e Kena Mobile.

Le offerte sono compatibili con Tim Unica, che permette di ottenere Giga Illimitati ed è incluso il costo gratuito del Piano Tim Base e Chat. Superati i Giga inclusi nelle offerte, se non sono attive altre offerte dati, la navigazione si blocca fino alla successiva disponibilità mensile. I minuti e gli SMS sono invece illimitati in questo caso, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.