MediaWorld non teme assolutamente Unieuro, per l’occasione l’azienda ha deciso di lanciare una nuova campagna promozionale, attiva fino al 22 agosto, nella quale proporre al pubblico italiano un elevato quantitativo di sconti e di prezzi sempre più bassi.

Tutti coloro che vorranno approfittare delle riduzioni, lo ricordiamo, potranno scegliere se recarsi fisicamente in negozio, senza vincoli territoriali, oppure affidarsi interamente al sito ufficiale. In questo secondo caso, purtroppo, sarà strettamente necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dal livello raggiunto (tranne che in rari casi).

MediaWorld ne ha per tutti: ecco i nuovi sconti speciali

I prodotti in promozione da MediaWorld toccano tutte le categorie dell’elettronica, a partire ad esempio dai notebook, elettrodomestici e similari, per spostarsi poi direttamente sugli smartphone di ultima generazione. In questo caso il top di gamma di cui vi consigliamo caldamente l’acquisto è l’Oppo Find X3 Pro, un modello da poco lanciato sul mercato nazionale, caratterizzato da specifiche a dir poco da urlo, in vendita oggi al prezzo finale di circa 976 euro, nella variante completamente sbrandizzata.

Gli utenti che vogliono spendere circa 300 euro in meno, ed allo stesso tempo non vogliono abbandonare Oppo, potranno fare affidamento sul bellissimo Oppo Find X3 Neo. Stessa generazione ma prestazioni lievemente inferiori, in vendita comunque a circa 662 euro, una cifra di tutto rispetto per la qualità generalmente offerta.

Le altre proposte del volantino MediaWorld sono disponibili sul sito ufficiale.