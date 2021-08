Una delle cose più affascinanti che la natura che ci circonda ha da offrire è senza alcun dubbio lo spazio con le stelle che lo abitano, alzare lo sguardo la sera infatti può risultare affascinante, soprattutto se ci veniamo a trovare in zone prive di inquinamento luminoso, elemento che rende possibile visualizzare oltre che il campo stellato, anche un braccio della nostra galassia, la Via Lattea.

Ovviamente davanti uno spettacolo come quello della nostra galassia, viene spontaneo chiedersi se è possibile fotografarla e se per farlo è necessario avere costosissime macchine fotografiche, ebbene in realtà basta anche uno smartphone.

I sensori degli smartphone attuali infatti, vantano una sensibilità alla luce incredibile, cosa che li aiuta anche nelle foto stellari.

Come fare

Se quindi volete immortalare la Via Lattea, ecco come fare: