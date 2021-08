Sicuramente la pandemia da Covid-19 ha segnato tutta l’umanità. Oltre al timore per la propria incolumità, in molte persone si è risvegliata la paura per una possibile Fine del Mondo. Questa sicuramente è stata alimentata da innumerevoli fake news diffuse per cavalcare l’onda innescata dal Coronavirus. In questi giorni i Maya tornano alla carica e per un errore di battitura la loro profezia sulla Fine del Mondo fa ancora paura. Ecco il video dell’apocalisse.

Fine del Mondo: torna la paura per un errore di battitura

L’umanità è spaventata da ciò che dall’ultimo anno a questa parte sta succedendo. Lo scoppio della pandemia da Covid-19, il riscaldamento globale, l’inquinamento atmosferico, le catastrofi naturali che si sono intensificate e ora gli incendi che si diffondono a macchia d’olio. Ci vuole poco quindi per innescare in molti l’idea che la Fine del Mondo è vicina.

Prima di pensarla, si è già inondati da informazioni fuorvianti che amplificano quella che, all’effettivo è una situazione difficile, ma per ora non certo da apocalisse. Sono giorni infatti che la notizia più gettonata nella rete è quella relativa ai Maya che, secondo alcuni sedicenti esperti di storia delle popolazioni latinoamericane, prometterebbe una Fine del Mondo da qui ai prossimi mesi.

Infatti la loro teoria si fonderebbe su un errore di battitura che questo antico popolo avrebbe fatto indicando il 21 dicembre 2012 come giorno della Fine del Mondo. Come tutti sanno, in quella data non successe proprio nulla, altrimenti non saremmo nemmeno qui a parlarne.

Le nuove date dell’apocalisse

Da qui la nuova speciale profezia. In sostanza si presuppone che, correggendo l’errore dei Maya, la Fine del Mondo arriverà un intervallo di tempo tra il 21 giugno e il 31 dicembre 2021. Perciò, un paio di mesi sono già passati indenni, ma all’appello ne rimangono quattro.

Ovviamente tutte queste non sono altro che fake news per stuzzicare l’adrenalina e incutere timore nei più che sono impressionabili a questi argomenti. Comunque, qui sotto vi riportiamo un video molto interessante. Altro non è che una ricostruzione di come potrebbe accadere la Fine del Mondo. Se non siete troppo impressionabili, vi consigliamo la visione.

A tutto ciò si aggiungono anche nuovi interpreti che vedono nelle profezie di Nostradamus un futuro alquanto funesto e ben peggiore rispetto a quello che stiamo vivendo oggi. Attenzione però a non prendere per vere queste informazioni.