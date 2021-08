Il volantino Expert lanciato dall’azienda in questi giorni, pare essere senza precedenti, per la qualità delle riduzioni applicate su innumerevoli prodotti, appartenenti alle più svariate categorie merceologiche, non solo smartphone o notebook.

A differenza di Euronics e Trony, quando parliamo di Expert abbiamo la certezza di poter accedere agli prezzi indistintamente dalla provenienza, con possibilità di godere degli stessi sconti anche tramite il sito ufficiale dell’azienda. L’unica nota da tenere bene a mente riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sempre da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo.

Expert: le nuove offerte sono assurde

Gli sconti di Expert toccano all’incirca tutte le categorie merceologiche, riuscendo a promettere agli utenti un risparmio notevole sui vari acquisti effettuati. Gli smartphone coinvolti appartengono alla fascia alta, tra questi troviamo chiaramente il Samsung Galaxy S21, un vero e proprio best buy del 2021, disponibile a 829 euro, affiancato dai più economici Apple iPhone 11 e Oppo Find X3 Neo, in vendita a 629 e 659 euro. Tutti i modelli elencati sono da considerarsi acquistabili con garanzia legale della durata di 24 mesi, e nella variante completamente sbrandizzata.

Dopo aver messo le mani sullo smartphone, l’occhio cade direttamente su un indossabile, in modo da poter completare il set-up, ecco allora che arrivano le disponibilità di Amazfit GTS 2 Mini, Xiaomi Mi Watch Lite, Oppo Watch, Oppo Band Sport o anche un buonissimo Xiaomi Mi Watch a soli 99 euro.