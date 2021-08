criptovalute-come-diventare-un-trader-quasi-professionista-in-3-mosse

Se anche a te tutte queste notizie su Bitcoin, Ethereum, Shiba e Dogecoin ti hanno fatto venire voglia di investire in criptovalute, sei atterrato proprio sull’articolo giusto. Ovviamente alla fine della lettura non ti trasformerai in un campione di trading online, ma sarai aiutato a investire i tuoi sforzi nella direzione giusta. Scopriamo insieme le 3 mosse che ti permetteranno di diventare un trader quasi professionista nel mondo delle criptovalute e blockchain.

3 mosse per diventare un trader in criptovalute

Sono 3 le mosse per iniziare quel percorso che ti permetterà di diventare un trader in criptovalute quasi professionista. Infatti non esiste il metodo vincente che, da un giorno all’altro, farà di te il campione massimo del trading.

Al contrario, quello delle criptovalute è un mondo molto particolare e soprattutto volatile. Sono richieste quindi conoscenza, esperienza e anche liquidità per poter diventare un trader.

Ma la prima cosa necessaria è fermarsi un attimo e dedicare del tempo alla lettura, e queste ferie sotto l’ombrellone capitano proprio a fagiolo. Sì, perché ora vi consiglieremo 3 libri che vi permetteranno di acquisire le informazioni necessarie per investire in modo coscienzioso in criptovalute.

Blockchain

Il primo libro da leggere è un’introduzione al mondo delle criptovalute. Blockchain, scritto da Mark Gates, è come se fosse un traghetto pronto a trasportarvi sull’isola delle criptovalute. Tra voi e loro c’è un mare che va attraversato e questo libro può fare al caso vostro.

Si presenta come “la guida definitiva per conoscere blockchain, Bitcoin, criptovalute, contratti smart e il futuro del denaro“. Non passate alla prossima lettura se non vi siete letti questo prezioso libro. Tra l’altro è in vendita su Amazon a un prezzo contenuto di 9,35 euro circa. Se avete un abbonamento Amazon Kindle Unlimited diventa gratuito.

Tutto su Bitcoin: guida pratica per investire in criptovalute

Il secondo libro che occorre leggere è Tutto su Bitcoin: guida pratica per investire in criptovalute. Scritto da Davide Capoti, questo libro è decisamente fantastico per chi vuole iniziare a investire in criptovalute. Una caratteristica fondamentale è che, passo passo, permette al lettore di acquisire le nozioni necessarie a scegliere le migliori piattaforme exchange, aprire un portafoglio digitale e proteggerlo. Ecco un estratto dalla descrizione di questo libro:

“Un volume che illustra passo dopo passo tutte le operazioni necessarie per comprendere sempre meglio il funzionamento di una delle tecnologie più rivoluzionarie di sempre. Una guida per scoprire le incredibili potenzialità della blockchain e delle valute digitali, non solo da un punto di vista teorico, ma anche da quello pratico. In modo chiaro e semplice il lettore viene messo in condizione di aprire autonomamente un conto di trading presso gli exchange che negoziano le valute digitali e di creare i wallet necessari per tutelare i propri acquisti. Si parlerà ovviamente di bitcoin, ma non solo“.

Questo libro è disponibile su Amazon a 18,90 euro nel formato cartaceo. Se si sceglie quello Kindle il prezzo si abbassa a 15,99 euro.

Blockchain 2021

Infine non poteva mancare Blockchain 2021, un libro che vi permetterà di imparare le migliori strategie di trading online nel mondo delle criptovalute. In sostanza vi farà fare quel salto di qualità necessario per introdurvi nel mondo delle monete digitali. L’autore, Nathan Real, è un trader professionista che vi guiderà nell’apprendimento più profondo.

Il libro è in vendita su Amazon a 13,90 euro e può rivelarsi, insieme ai due precedenti, un ottimo investimento prima di lanciarsi nel trading delle criptovalute. Non manca nemmeno una sezione dove l’autore mette a confronto Bitcoin ed Ethereum. Se decidete per l’acquisto nel formato Kindle potrete pagarlo 9,99 euro.