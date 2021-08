I prezzi da Coop e Ipercoop sono decisamente bassi e scontatissimi, gli utenti si ritrovano a poter fare i conti con fortissime riduzioni sui migliori prodotti in circolazione, anche in parte legati alla tecnologia, o agli smartphone di ultima generazione.

La campagna promozionale attuale, lo ricordiamo, non risulta essere attiva sul sito ufficiale dell’azienda, ciò sta a significare che l’acquisto sarà effettuabile solo ed esclusivamente presso i punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale. Al giorno d’oggi, infatti, l’unico modo per accedere agli sconti sarà di recarsi fisicamente in negozio per completare l’acquisto, godendo comunque di un prodotto con garanzia di 24 mesi ed in versione totalmente no brand.

Coop e Ipercoop: sconti pazzi per tutti gli utenti

Gli sconti da Coop e Ipercoop coprono alcuni settori della tecnologia, per quanto riguarda il mondo degli smartphone, l’unico modello in promozione è il Samsung Galaxy A12. Appartenente alla fascia bassa, oggi può essere acquistato con un esborso finale di soli 149 euro, una cifra davvero ridottissima, se confrontata con la qualità generale del prodotto stesso.

La scheda tecnica lo descrive perfettamente come un prodotto con display da 6.5 pollici, 4 fotocamere nella parte posteriore, una fotocamera frontale da 8 megapixel, una batteria da 5000mAh, sistema operativo Android 10, processore octa-core dalle discrete prestazioni, sensore per le impronte digitali e sblocco con il viso 2D, per finire con una memoria interna espandibile di 64GB.

