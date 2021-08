I nuovi sconti attivati da Carrefour sono assolutamente invidiabili, gli utenti si ritrovano a poter pensare di mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, riuscendo nel contempo a spendere molto meno del previsto, seppure con qualche piccola limitazione.

Questa è più che altro legata alla disponibilità sul territorio, è bene sapere, infatti, che gli sconti sono attivi solo ed esclusivamente in negozio, non online sul sito ufficiale o comunque da altre parti in Italia. Le scorte non appaiono essere limitate, ciò sta a significare che teoricamente sarà possibile recarsi anche gli ultimi giorni di validità, godendo ugualmente delle riduzioni. I singoli prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nelle medesime location.

Carrefour: le nuove offerte lasciano a bocca aperta

I prezzi legati alla telefonia mobile partono dalla fascia bassa, il più economico è chiaramente lo xiaomi Redmi 9AT, disponibile a 99 euro, per salire poi verso Oppo A53s a 139 euro, oppo A54 a 229 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 179 euro, Oppo A94 a 299 euro, Alcatel 3X 2020 a 129 euro, Motorola Moto G30, Samsung Galaxy A52, A32 o A12.

L’unico top di gamma coinvolto nella campagna è l’ottimo Apple iPhone 12, uno smartphone estremamente interessante e dotato di specifiche di altissimo livello, il cui prezzo attuale si aggira attorno ai 769 euro, per quanto riguarda la variante con 64GB di memoria interna, ed ovviamente completamente sbrandizzato, quindi con aggiornamenti software più tempestivi.