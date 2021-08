WindTre rilancia la sua azione commerciale in questa stagione estiva. L’obiettivo del provider arancione è competere con Iliad e con le sue tariffe low cost. Anche per questa ragione, tutti coloro che intendono modificare le loro tariffe possono attivare la ricaricabile WindTre Star+.

WindTre, la sfida estiva ad Iliad con la nuova tariffa

La WindTre Star+ rappresenta una delle migliori soluzioni del momento, non soltanto per i costi da ribasso ma anche per le vantaggiose soglie di consumo. I clienti che andranno ad attivare questa ricaricabile di WindTre infatti riceveranno un ticket con consumi senza limiti verso tutti, messaggi da inviare a tutti i numeri della rubrica più 100 Giga per la navigazione di rete in internet. Il costo previsto per il rinnovo della tariffa sarà di 7,99 euro.

Gli utenti che optano per questa tariffa di WindTre devono però rispettare alcune condizioni dell’operatore. In primo luogo, così come per altre tariffe, gli utenti dovranno aggiungere un costo di attivazione di 10 euro.

Altra condizione necessaria per l’attivazione di questa tariffa è portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore, in particolar modo da TIM, Vodafone e Iliad, è quindi operazione propedeutica per la modifica della propria promozione.

Questa promozione ad oggi non è disponibile attraverso le pagine ufficiali del sito web di WindTre. La WindTre Star+ può essere quindi opzionata solo ed esclusivamente presso uno dei punti vendita del gestore sul territorio nazionale. Le tempistiche della potabilità del numero, anche nella stagione estiva, sono confermate in un massimo di tre giorni lavorativi.