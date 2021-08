Se anche voi non vedete l’ora di mettere le mani sulla nuova versione di Windows che presto verrà rilasciata da Microsoft, ecco una semplice guida da seguire per rendere il vostro PC da subito pronto a ricevere il nuovo aggiornamento che, come emerso nelle scorse settimane, avrà un’installazione molto semplice e intuitiva ma sarà molto stringente nei requisiti di sistema, fattore che ha escluso molti sistemi seppur con componenti potenti e prestanti.

Controllate svariate elementi

Prima di tutto quello che dovete fare è controllare che il vostro PC rispetti i requisiti, Microsoft aveva rilasciato un tool apposito, “Controllo integrità PC”, il quale soffre di un problema, in caso di incompatibilità non mostra l’elemento problematico, ecco dunque perchè vi consigliamo di sfruttare un altro tool presente su GitHub intitolato WhyNotWin11, esso infatti è esente da questa problematica e vi mostra la componente compatibile mancante.

Eccovi di seguito alcune azioni che è meglio attuare preventivamente: