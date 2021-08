L’evento Galaxy Unpacked tenutosi in questi ultimi giorni ha finalmente svelato al pubblico i nuovi smartphone pieghevoli Samsung, e non solo. L’azienda non si è limitata ad annunciare i suoi dispositivi. In tale occasione ha infatti presentato il nuovo progetto “Galaxy for the planet”.

Samsung Galaxy For The Planet: stop agli imballaggi in plastica entro i prossimi anni!

La questione ambientale e crisi climatica sono argomenti centrali che interessano grandi aziende e singoli individui. Proprio in questi ultimi giorni, caratterizzati da un aumento non indifferente delle temperature, i dibattiti sono stati numerosi e anche colossi come Samsung hanno deciso di esporsi.

L’azienda durante il suo Galaxy Unpacked dell’undici agosto ha infatti presentato il suo nuovo programma “Galaxy For The Planet”, il cui obiettivo principale è quello di offrire un contributo importante nella salvaguardia del pianeta tramite l’eliminazione di imballaggi in plastica.

Samsung ed Apple hanno sempre manifestato la loro attenzione nei confronti dell’ecosostenibilità e tra le azioni che hanno riscosso un maggior impatto mediatico vi era stata la scelta di eliminare caricabatterie e accessori dalle confezioni degli smartphone e ridurre di conseguenza le dimensioni del packaging.

Samsung compie un ulteriore passo in avanti annunciando la volontà di dire addio agli imballaggi in plastica entro il 2025; di ridurre il consumo energetico dei suoi caricabatterie; e di migliorare ulteriormente la qualità dei suoi dispositivi al fine di limitare il consumo e lo spreco dei materiali.

L’iniziativa sarà sicuramente d’ispirazione per ulteriori aziende, che potrebbero attuare misure simili nel corso dei prossimi anni.