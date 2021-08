Nel corso delle ultime ore l’azienda produttrice di smartphone Motorola ha annunciato un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Moto G. Stiamo parlando del nuovo Motorola Moto G60S, il quale sarà inizialmente disponibile all’acquisto per il mercato brasiliano. Vediamo brevemente le sue caratteristiche principali.

Motorola ufficializza in Brasile il nuovo Motorola Moto G60S

Motorola Moto G60S si è dunque aggiunto alla vasta famiglia di smartphone della serie Moto G. Tra le sue peculiarità, spicca sulla parte frontale un ampio display con una diagonale da 6.8 pollici in risoluzione FullHD+ e con un elevato refresh rate pari a 120Hz. La parte posteriore ospita invece un modulo fotografico composto da quattro fotocamere. Nello specifico, sono presenti un sensore primario da 64 MP, un sensore grandangolare da 8 MP, un sensore macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie, è da 16 MP ed è collocata in alto al centro in un piccolo foro.

Dal punto di vista prestazionale, troviamo sotto alla scocca il processore MediaTek Helio G95, il quale è accompagnato da una GPU Mali-G76MC4 e da tagli di memoria da 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Tra le altre caratteristiche, troviamo infine il sistema operativo Android 11 a bordo, il supporto alla ricarica rapida da 50W, il chip NFC per i pagamenti contacless e il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Motorola Moto G60S sarà distribuito per il mercato brasiliano in diverse colorazioni ad un prezzo al cambio di circa 407 euro al cambio.