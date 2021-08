Monete rare: con questa estate così calda andiamo in Puglia

Cosa c'entra la Puglia con le monete rare? Continuate a leggere questo articolo e scoprirete come la numismatica vi stupirà in una terra calda e ospitale, ricca di storia. Si tratta di una moneta commemorativa che oggi si può acquistare ad un prezzo abbordabile, ma nel prossimo futuro promette di raggiungere quotazioni davvero incredibili. Lasciatevi stupire da questa 10 euro in argento da collezione.