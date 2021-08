“Lupin the III: La tomba di Jigen Daisuke” è il nuovo capitolo del franchise di Lupin III, basato sul manga di Monkey Punch, pubblicato per la prima volta nel 1967 e adesso disponibile su Netflix.

Questo film è il continuo del capolavoro andato in onda nel 2012, Lupin III: “La donna chiamata Fujiko Mine“, la serie animata televisiva piu’ famosa di sempre. La trama, come la maggior parte delle storie di Lupin III, sembra semplice ma in realta’ contiene molti colpi di scena.

Lupin e Jigen progettano di rubare un diamante dal paese di East Doroa, che è in conflitto con il vicino paese di West Doroa. Tuttavia, quello che sembrava un lavoro facile per i due diventa praticamente impossibile, perche’ scoprono di essere il bersaglio di un famoso assassino. Diretto da Takeshi Koike, il film ha un bellissimo stile di animazione e un ritmo veloce. È rivolto a un pubblico più maturo ed è piuttosto divertente. Un must per i fan di Lupin III.

Lupin III: cosa puoi trovare su Netflix

Netflix ospita un vero tesoro di altri anime ispirati ai manga e i soliti film d’avventura animati. Alcuni di questi sono “A Whisker Away”, “Over The Moon”, “Children of the Sea” e “The Willoughbys“.

Il film dura 51 minuti, ed e’ diviso in due parti. Inoltre avrà una proiezione speciale limitata al teatro Shinjuku Wald 9 di Tokyo dal 21 al 27 giugno. Per questo e’ stato inserito nel catalogo solo questa estate.

Lupin III è stata la prima nuova serie animata televisiva di Lupin III in 27 anni. Sayo Yamamoto (Michiko to Hatchin) ha diretto la serie di 13 episodi. Nell’ottobre 2011, il cast vocale per il franchise anime di Lupin III è cambiato per la prima volta in 16 anni. Il cast delle voci per La donna chiamata Fujiko Mine rifletteva questo cambiamento, in effetti.