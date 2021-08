Dopo varie indiscrezioni, finalmente ha fatto il proprio debutto la famiglia HONOR Magic3. La nuova serie di top di gamma del produttore cinese è composta da tre device dalle caratteristiche uniche.

Al fianco di HONOR Magic3, che da il nome alla serie, possiamo trovare anche la variante Pro e la Pro+, anche conosciuta come Zhen Edition. Tutti e tre i device sono caratterizzati da un display OLED da 6.76 pollici con bordi curvi di 89 gradi e refresh rate a 120Hz. La risoluzione del pannello è FullHD+ pari a 2772 × 1344 pixel con 1.07 miliardi di colori e supporto al 100% della gamma cromatica DCI-P3.

Il design del device ricorda molto quello della famiglia Huawei Mate40, soprattutto se si guarda alla scocca posteriore. Infatti, il comparto fotografico è inserito all’interno di un anello circolare. A variare tra i tre device sono proprio le varie fotocamera disponibili.

HONOR ha lanciato la nuova famiglia di flagship Magic3

HONOR Magic3 può contare su un sensore principale da 50MP, affiancato da uno ultra-wide da 13MP e un sensore monocromatico da 64MP. Per quanto riguarda la versione Pro invece alla stessa configurazione si aggiunge un sensore da 64MP con zoom ottico a 3.5X.

Infine, sulla variante Pro+ troviamo le stesse caratteristiche del Pro ma con un sensore principale diverso, dotato di una apertura focale più grande e quindi in grado di catturare più luce.

Ci sono leggere differenze anche per quanto riguarda il SoC scelto per i tre device. HONOR Magic3 è spinto dal SoC Snapdragon 888 con 8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. Le due versioni Pro e Pro+ invece possono contare sulla versione aggiornata del SoC Qualcomm, lo Snapdragon 888+. In questo caso i tagli di memoria salgono fino a 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna.

Al momento Honor ha confermato la commercializzazione dei tre device esclusivamente in Cina. Nel corso dei prossimi giorni potrebbero emergere nuovi dettagli per quanto riguarda la disponibilità nel resto del mondo.