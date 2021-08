L’estate è senza alcun dubbio il periodo dell’anno più bello e ricco di esperienze da raccontare tra gli amici o meglio ancora da immortalare, spesso i sensori fotografici dei nostri smartphone infatti si ritrovano a fare gli straordinari proprio per questo motivo, con numerosi oggetti da fotografare come per l’appunto i tramonti, elementi apparentemente semplici di immortalare ma che alle volte, a causa dei giochi di luce, possono creare non pochi problemi, scopriamo insieme come fare delle foto perfette.

Basta solo fare attenzione ai settaggi

Per scattare delle foto incredibili bisogna partire dal presupposto che la fotocamera segue i nostri comandi, dunque con la giusta attenzione il risultato sarà grandioso, vediamo cosa fare: