Il volantino Euronics appare essere davvero incredibile, pronto a tutto pur di cercare di convincere gli utenti all’acquisto di nuovi smartphone, o prodotti di tecnologia generale, sebbene presenti limitazioni importanti, in termini di diffusione sul territorio nazionale.

Avete capito bene, l’unico modo per accedere ai prezzi che effettivamente andremo ad elencarvi, consiste nel recarsi fisicamente presso uno dei negozi di proprietà del socio Euronics Nova, entro la data limite del 25 agosto. Stando a quanto comunicato, le scorte non dovrebbero minimamente rappresentare un problema, tutti i prodotti sono correttamente commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed in versione no brand (almeno per quanto riguarda la telefonia mobile).

Euronics: le offerte sono incredibili

Le nuove offerte racchiuse all’interno del volantino Euronics, rendono davvero felici tutti gli utenti, in particolare coloro che sono disposti a spendere meno di 500 euro, per l’acquisto di uno smartphone anche di ultima generazione. Il migliore della campagna è chiaramente il Samsung Galaxy S20 FE, il giusto compromesso, ricordiamo essere un Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon, per riuscire a godere di ottime prestazioni, risparmiando il più possibile (dato il suo prezzo di 499 euro).

Le alternative sono invece tutte rappresentate da prodotti molto più economici, anche se ugualmente interessanti, quali sono Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Samsung Galaxy A52, Samsung galaxy A22, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9T o similari.

Il volantino lo abbiamo per comodità inserito direttamente qui sotto.