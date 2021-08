elite-abbiamo-una-data-di-uscita-della-quinta-stagione

Ammettiamolo, Elite questa volta non ha fatto il botto per qualità e trama. Purtroppo sono in molti a essere rimasti delusi, ma è così acclamata che si può permettere questo e altro. Infatti, non era ancora arrivata la season 4 che i fan aspettavano già Elite 5. Preparatevi però, a una novità pazzesca. Abbiamo una data di uscita della quinta stagione. Scopriamo tutte le novità di questa che tra le serie TV Netflix è la più amata di sempre.

aquí esperando la siguiente temporada como ellos.

here i am, waiting for the next season of elite. pic.twitter.com/y8PL2vgs15 — EliteNetflix (@EliteNetflix) July 20, 2021

Elite 4: tante domande e molti misteri irrisolti

Il finale di Elite 4 ha lasciato aperte tante domande e molti misteri irrisolti, tanto che tutti i fan non vedono l’ora che arrivi la quinta stagione. L’attesa pazza dei nuovi episodi del quinto capitolo era già iniziata molto prima che uscisse il quarto.

Infatti, la prima conferma ufficiale che sarebbe arrivata Elite 5 sul catalogo Netflix risale a fine febbraio 2021 quando, in un video, le due new entri della stagione quattro hanno annunciato la season 5.

Ovviamente è da diversi mesi che tutti i fan di Elite si stanno chiedendo quando potranno assistere ai nuovi episodi di questo titolo! Dopo tante previsioni approssimative fatte di mesi e anni, oggi sembra esserci una data.

Data di uscita della quinta stagione

Purtroppo ad oggi non abbiamo ancora un giorno ufficiale indicato da Netflix per l’uscita di Elite 5. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, sembra che un’ipotesi ci sia e sta già facendo scalpitare tutti. Una possibile data di uscita sarà il 5 giugno 2022.

Secondo le tempistiche del colosso dello streaming questa sembra essere una soluzione più che plausibile. Quindi speriamo che rimanga questa scadenza in programma, Covid-19 permettendo.

Comunque per rimanere aggiornati sulle ultimissime di Elite basta seguire la sua pagina ufficiale di Twitter dove vengono pubblicate tutte le novità in merito a trama, personaggi, cast e new entry.

Concludiamo con una notizia che non farà certo piacere agli amanti incalliti di questo titolo e dei suoi attori. Infatti alcune voci sembrano indicare che Elite 5 sarà l’ultima stagione. Chissà se si tratta di verità o di una semplice e triste congettura.