Il volantino Coop e Ipercoop riesce a far sentire la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica, sebbene comunque non presenta particolarità o specifiche troppo legate a dispositivi appartenenti alla fascia alta del settore mobile.

Gli acquisti, infatti, potranno essere completati solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, con possibilità di godere di prodotti con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nei medesimi negozi d’acquisto. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, di conseguenza sarà teoricamente possibile recarsi anche negli ultimi giorni di validità, godendo ugualmente delle medesime riduzioni.

Aprite quanto prima il link al nostro canale Telegram ufficiale, potrete trovare un lungo elenco di sconti e di codici da utilizzare su Amazon.

Coop e Ipercoop: il nuovo volantino non ha rivali

Il nuovo volantino di Coop e Ipercoop si affaccia al mondo della telefonia mobile, buttandosi a capofitto sul Samsung Galaxy A12, uno smartphone decisamente interessante, per tutti gli utenti che non vogliono spendere più di 149 euro per il suo acquisto.

La scheda tecnica lo descrive come un prodotto in linea con le aspettative, infatti ha un display da 6,5 pollici di diagonale, 4GB di RAM, 4 fotocamere nella parte posteriore, una ampissima batteria da ben 5000mAH, per finire con 64GB di memoria interna (espandibili tramite microSD), un processore octa-core dalle discrete prestazioni generali, ed il sistema operativo Android 10.

Se a questo punto foste incuriositi dalla campagna promozionale, vi consigliamo di aprire la pagina sottostante, per poi decidere se fosse il caso di recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto.