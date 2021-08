Gli italiani non sono di certo contenti di pagare le tasse, ma comunque è necessario farlo affinché si possano utilizzare dei servizi utili per la vita di tutti i giorni e non solo. Nonostante ciò, ci sono alcuni di questi che provano a raggirare il “problema” con degli aiuti non proprio legali. Infatti, stanno fioccando all’ordine del giorno situazioni dove persone cercano di limitare o azzerare il pagamento delle tasse mediante la modifica di apparati di misurazione, ossia i contatori.

Non molto tempo fa nella nostra Capitale sono state scovate in alcune abitazioni dei contatori modificati. I provvedimenti nei confronti delle persone che hanno agito in questo modo sono stati davvero duri e questo perché, come detto prima, cercavano di abbassare o azzerare il costo delle bollette. Due sono le aziende che hanno subito danni maggiori, ovvero Acea e soprattutto Enel.

Contatori modificati: la truffa del magnete persiste in Italia