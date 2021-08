Il volantino comet cerca in tutti i modi di soddisfare le richieste e le esigenze dei consumatori italiani, proponendosi come valida alternativa a quanto stiamo vedendo in questi giorni da Unieuro e similari. Il risparmio è notevole ed alla portata di tutti, grazie all’ampia disponibilità sul territorio.

Avete capito bene, gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, senza distinzioni o limitazioni regionali, con l’aggiunta della possibilità di accedere agli stessi prezzi tramite il sito ufficiale. In questo caso il cliente riceverà gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, quindi senza pagare le spese di spedizione, solo nel momento in cui dovesse spendere più di 49 euro.

Comet: che sconti nel nuovissimo volantino

Il nuovo volantino Comet riesce a soddisfare la maggior parte delle richieste degli utenti, anche di coloro che sono disposti ad investire ingenti quantitativi di denaro per l’acquisto di uno smartphone. I top di gamma inclusi nella campagna sono infatti Oppo Find X3 Pro, Apple iPhone 12, Xiaomi Mi 11, Oppo Find X3 Neo o Xiaomi Mi 11i (solo per citarne alcuni), con prezzi che partono da 599 euro e raggiungono quasi i 1000 euro.

Le occasioni sono ottime anche per chi invece vorrebbe spendere il minimo possibile, ovvero mettere le mani su prodotti relativamente economici, del calibro di Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo A53s, Motorola E7 Power o anche Xiaomi Redmi Note 9, versando al massimo un contributo pari a 399 euro.

Il volantino lo abbiamo per comodità inserito direttamente nel nostro articolo, in questo modo potrete sfogliare nel dettaglio le pagine.