Bonus IRPEF: il premier Draghi ha deciso di "regalare" 1880 euro ai lavoratori

La situazione catastrofica dettata dall’emergenza Coronavirus ha portato il premier Draghi ad effettuare degli aumenti in busta paga per agevolare la popolazione. Tra i vari aiuti economici vi è anche la busta paga dei lavoratori dipendenti.

Questa peserà di più per effetto di una serie di bonus ed incrementi voluti di recente dal premier. Il primo sussidio che finirà per far pesare di più la busta paga dei lavoratori è il famoso bonus IRPEF. Un’agevolazione mensile di 100 euro già esistente ma prorogata con l’introduzione della Legge di Bilancio 2021.

Bonus IRPEF: le caratteristiche del bonus

Innanzitutto, la busta paga viene riconosciuta mensilmente a categorie di lavoratori ben definite. Spetta al datore di lavoro rispettare l’obbligo di rilasciare a ciascun soggetto alle sue dipendente un documento riassuntivo della paga mensile ad allo stesso spettante, indicando in modo chiaro tutti gli elementi che contribuiscono alla determinazione del valore dello stipendio da erogare.

In tal senso, la busta paga si configura come un vero e proprio documento contabile che va a disciplinare il rapporto tra datore e lavoratore in merito alla prestazione lavorativa svolta. Ecco perché ogni elemento che la compone dev’essere spiegato nel dettaglio e soprattutto in modo chiaro.

Per meglio intenderci, nel documento paga vanno indicati tutti gli elementi riguardanti non solo l’ammontare netto spettante al lavoratore ma anche gli elementi extra che la compongono, vale a dire il TFR, la tredicesima, la quattordicesima e via dicendo.

A cosa serve la busta paga per i lavoratori?

Oltre ad assumere la veste di documento contabile di regolamentazione del rapporto datore/lavoratore, la busta paga assume una rilevanza importante per il dipendente poiché permette allo stesso di tutelarsi e di assicurarsi che gli venga riconosciuto fino all’ultimo centesimo spettante per l’attività lavorativa svolta.

Chi potrà utilizzare l’agevolazione? A beneficiarne saranno i lavoratori dipendenti e i disoccupati percettori di NASpi che hanno subito la perdita del proprio lavoro per cause non imputabili alla propria volontà.