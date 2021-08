Android: 12 titoli a pagamento del Play Store saranno ora gratis

Android ha incorniciato questi anni con numerose novità interessanti, molte delle quali hanno migliorato la nuova versione del sistema operativo. Questa, ovvero la undicesima edizione, ha cambiato tantissime cose, anche il nome che abbandona ufficialmente il dolce e adotta proprio il numero 11.

In più tanti aspetti hanno aumentato la loro notorietà, come per esempio il Play Store, da anni nel ruolo di miglior market di app e giochi in giro per il panorama mobile. Tutti gli utenti che desiderano passare il proprio tempo libero o magari avere strumenti di lavoro e di utilità possono stare tranquilli. Il Play Store di Google offre infatti davvero tutto, compresi anche contenuti come libri, film e molto altro ancora. Allo stesso tempo gli utenti attendono l’inizio della giornata per capire quali saranno i contenuti di giornata che saranno gratis anziché a pagamento. Proprio oggi dunque si riparte, ma bisogna stare attenti a non far passare troppo tempo perché potreste restare a mani vuote.

Android: solo per oggi ecco tanti titoli a pagamento gratis per tutti