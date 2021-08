WindTre prevede una serie di novità sul piano tariffario nel corso di queste ultime settimane. Il gestore arancione, sulla scia di quanto fatto nelle precedenti settimane, ha applicato delle nuove norme per tutti coloro che hanno una SIM relativa al vecchio operatore 3 Italia.

WindTre, nuove condizioni applicate ai clienti e alle tariffe

Per la stagione estiva, WindTre ha previsto una duplice rimodulazione indirizzata proprio verso gli ex abbonati di 3 Italia. In scia all’operato di altri operatori come TIM e Vodafone, il gestore ha deciso di cambiare i suoi listini sulla base della continuità dei consumi.

La prima modifica dei piani tariffari riguarda l’atto della ricarica e del rinnovo mensile della tariffa di riferimento. Nel momento del rinnovo della promozione, in caso di assenza di credito residuo, gli abbonati di WindTre riceveranno soglie illimitate per chiamate, SMS e internet.

I consumi no limits saranno disponibile per un giorno, al costo unico di 0,99 euro. Agli utenti sarà garantita la possibilità di un rinnovo per questa opzione per un secondo giorno con prezzo confermato di 0,99 euro.

WindTre applicherà il blocco del traffico in uscita soltanto alla terza giornata dopo il rinnovo automatico dell’offerta, in caso di assenza di credito. Il saldo a debito sarà recuperato dal gestore alla prima ricarica utile.

Speculare è la seconda modifica di WindTre, questa volta relativa alla connessione internet. Con le inedite norme, quando gli utenti andranno ad esaudire la quota per la navigazione internet, il gestore attivarà in automatico un Giga extra per la connessione in rete. Anche in questa circostanza è previsto un costo ulteriore una tantum di 0,99 euro.