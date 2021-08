WhatsApp: il trucco finale per entrare in chat e leggere senza esser visti

Gli utenti che si servono di uno smartphone e quindi anche delle varie applicazioni, vogliono un livello di privacy davvero impenetrabile. Infatti WhatsApp consente agli utenti di restare riservati al massimo, ma spesso e volentieri il pubblico desidererebbe qualcosa in più.

Esistono tantissime funzioni che tutti possono sfruttare ogni giorno, alcune delle quali anche recenti. Ovviamente esistono delle situazioni davvero molto interessanti anche al di fuori di WhatsApp, dato che vengono tirate in ballo applicazioni di terze parti. Una di queste in particolare può essere utile per far comparire gli utenti come offline anche quando entrano per leggere un semplice messaggio appena arrivato.

WhatsApp, è arrivato il nuovo modo per entrare in chat e leggere i messaggi senza farlo realmente

Tante funzioni sono arrivate nell’ultimo periodo su WhatsApp, e tutte in grado di far crescere ulteriormente la piattaforma. Ovviamente l’obiettivo è sempre quello di fare il meglio possibile per tenere a bada la concorrenza, anche se gli utenti desiderano qualcosa in più.

Capita spesso infatti che le persone evitano di entrare all’interno dell’applicazione per non essere disturbati. Proprio per questo sarebbe ottimale l’introduzione di una funzione che permetta l’utilizzo offline di WhatsApp. Ovviamente tale feature non esiste e per questo bisogna ricorrere ad una soluzione esterna ma totalmente gratuita.

Ecco quindi che entra in gioco Unseen, applicazione molto nota che è scaricabile dal Play Store. Questa fantastica soluzione permette infatti di intercettare tutti i messaggi e di leggerli esternamente a WhatsApp, in modo da non figurare online. Ovviamente neanche l’ultimo accesso sarà aggiornato.