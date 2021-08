Unieuro stringe la morsa attorno alle altre realtà del settore della rivendita di elettronica, proponendo un volantino che ha quasi dell’incredibile, la perfetta soluzione con la quale i consumatori possono pensare di spendere sempre meno su ogni singolo acquisto effettuato.

La campagna promozionale, lo ricordiamo, risulta essere accessibile sia online che nei singoli punti vendita sul territorio nazionale; è infatti importante sapere che l’acquisto può anche essere effettuato dal divano di casa propria, con spedizione gratuita presso il domicilio, a patto che l’ordine superi il valore limite di 49 euro. In alternativa il consiglio è di richiedere la consegna in negozio, sempre gratuita, indipendentemente dal livello di spesa raggiunto.

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono gratis tantissimi codici sconto da utilizzare su Amazon.

Unieuro: offerte a più non posso per tutti

Le offerte Unieuro sono indiscutibilmente tra le migliori del periodo, a partire dalla possibilità di acquistare l’ultimo Samsung Galaxy S21, uno smartphone di altissimo livello, al prezzo finale di 779 euro, almeno per quanto riguarda la variante no brand con 128GB di memoria interna.

Riducendo in parte la spesa complessiva, si possono scovare buonissime occasioni anche restando nei 500 euro; i modelli da non perdere assolutamente sono Xiaomi Mi 11 Lite Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi Note 9T, Realme 8 Pro o anche Samsung Galaxy A22, tutti commercializzati nella variante no brand con annessa la garanzia di 24 mesi.

Per approfondire la conoscenza di una campagna promozionale di per sé già ottima, aprite quanto prima le pagine del volantino disponibili direttamente qui sotto.