Truffa UniCredit: chi colpisce e come smascherarla in maniera rapida

Il tempo dona nuove idee ai truffatori, i quali, giorno per giorno, utilizzano la fantasia per catturare centinaia di vittime ingenue. L’esca questa volta sono le banche più conosciute (in tal caso truffa UniCredit), utilizzate per inviare una mail falsa ed arrivare così alle prede prescelte. Insomma, i soliti tentativi di phishing (messaggi che fingono di arrivare dalle filiali bancarie, appunto) che hanno lo scopo di ottenere le credenziali di accesso dello sfortunato.

Truffa UniCredit: la truffa maligna è vestita da banca, ecco la falsa mail

Come riconoscere la truffa UniCredit? Nella mail dei truffatori in falsi abiti bancari, è possibile leggere:

“Gentile cliente UniCredit, con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT