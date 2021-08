Sky ha modificato in parte la sua strategia commerciale nel corso di questi mesi. Con l’assenza della Serie A in esclusiva sui palinsesti, la compagnia inglese ha deciso di esplorare nuovi campi nel mondo della comunicazione. Da più di un anno, Sky è operativa nel settore della Fibra Ottica. Mai come in queste settimane, però, ci sono occasioni da non perdere per il pubblico.

Sky, occasioni da non perdere per la Fibra ottica

Il provider Sky WiFi è già stato scelto da tanti utenti nella penisola. In queste settimane, anche per evitare eventuali fughe verso altre piattaforme, Sky sta garantendo promozioni davvero irripetibili per tutti gli abbonati più fedeli che hanno formalizzato la loro iscrizione alla piattaforma Extra.

Tutti i clienti con piano satellitare attivo da almeno un anno avranno la possibilità di ricevere tre mesi a costo zero per la telefonia fissa. La pay tv assicura poi ben sei mesi di Fibra ottica a costo zero per chi ha un piano satellitare attivo da almeno sei anni.

Le grandi offerte di Sky però non si fermano qui. La strategia commerciale prevede la dotazione della Fibra ottica anche per chi attiva un nuovo ticket con la tv satellitare, Le iniziative all inclusive sono quindi ancora più vantaggiose.

L’attuale proposta base di Sky prevede un costo speciale di 29,99 euro. Incluso in questo prezzo gli utenti riceveranno tutti i canali del ticket base Intrattenimento con l’aggiunta del pacchetto per la telefonia fissa con internet senza limiti e le velocità della Fibra ottica.