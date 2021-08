Un nuovo tool web sviluppato dalla NASA aiuterà gli utenti a comprendere le proiezioni dell’innalzamento del livello del mare in tutto il mondo dal 2020 al 2150. Fornisce inoltre accesso a come cambierebbero i livelli del mare in base a una serie di scenari nei prossimi decenni.

Il rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) ha rivelato cambiamenti devastanti per le temperature e i livelli del mare a cui siamo abituati. Il rapporto stima quanto velocemente il mondo attraverserà la soglia del riscaldamento globale di 1,5 gradi Celsius nei prossimi decenni.

Il tool inoltre consentirà agli utenti di fare clic su qualsiasi punto del pianeta per ottenere le proiezioni del livello del mare per quella regione. Le proiezioni si basano sulle conclusioni del rapporto IPCC dai dati raccolti dai satelliti e dalle apparecchiature a terra, nonché da analisi e simulazioni al computer.

Un tool che potrà essere molto utile anche in Italia

Lo scopo di questo strumento altamente interattivo è rendere disponibili i dati della proiezione IPCC in una forma facile da visualizzare. “L’obiettivo è fornire i dati di proiezione nel rapporto IPCC in una forma utilizzabile e allo stesso tempo fornire una facile visualizzazione degli scenari futuri“, dichiara Ben Hamlington, ricercatore presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California, che guida il progetto insieme al team scientifico, ed è anche stato citato in un rapporto di The Independent.

Il rapporto IPCC utilizza percorsi socioeconomici condivisi (SSP), che prevedono cambiamenti socioeconomici globali fino al 2150, che serviranno per determinare il cambiamento dei livelli del mare in base a vari scenari futuri.

La NASA ha utilizzato la stessa modellazione SSP per rendere più facile per agli utenti capire come l’innalzamento dei mari cambierà le realtà socioeconomiche attuali. Se sei interessato a scoprire quali saranno le conseguenze in Italia, resta collegato per seguire gli ultimi aggiornamenti in merito.