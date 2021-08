A quanto pare presto il diavolo più famoso del mondo tornerà a farci visita sul piccolo schermo, la sesta stagione di Lucifer infatti il 10 Settembre arriverà sulla piattaforma di streaming Netflix, un colpo di scena che al suo annuncio ha sorpreso in molti, infatti nessuno si aspettava una finestra temporale così breve tra la seconda parte della quinta e l’arrivo della sesta.

Visto dunque l’imminente arrivo della sesta season Netflix come di consueto ha pensato bene di pubblicare il trailer completo, vediamo insieme cosa possiamo aspettarci.

Il trailer apre a numerose possibilità

Il trailer è stato rilasciato sulla pagina ufficiale YouTube di Netflix e mostra spezzoni provenienti direttamente dal seguito del finale della quinta season, mostrando un Lucifer alle prese con il suo nuovo ruolo e sugli effetti che tale contesto ha sulla Terra, dal momento che seguendo la trama sta a Dio mantenere l’equilibrio del tutto sul pianeta.

Come è possibile vedere dunque il nuovo ruolo di Lucifer misto alla sua personalità creerà una serie di ripercussioni sul pianeta e anche su chi gli sta intorno, elemento che probabilmente farà da colonna portante alla trama di tutta la stagione, a cui però va aggiunto l’arrivo di un nuovo personaggio che fa da sostituto a Lucifer nell’inferno, il quale sicuramente creerà non pochi problemi ai nostri protagonisti, i quali tra l’altro sicuramente ci daranno la risposta alla domanda definitiva, come andrà a finire la storia d’amore tra Lucifer e la detective Chloe ?

Non rimane che attendere il 10 Settembre per poter assistere all’epilogo di tutta la saga.