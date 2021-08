Il volantino Comet attualmente attivo ovunque è davvero indimenticabile, rappresenta la perfetta soluzione per riuscire ugualmente a godere di buoni sconti, ricevendo in cambio la possibilità di accedere ad innumerevoli prodotti a prezzi molto scontati.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, risulta essere attiva in ogni negozio sul territorio, alla pari del sito ufficiale. Ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati dal divano di casa propria, con spedizione gratuita a domicilio, solo nel momento in cui si dovessero superare i 49 euro di spesa effettivi (senza vincoli sulla categoria merceologica).

Comet: il volantino è alla portata di tutti

Il volantino Comet cerca di soddisfare tutte le richieste, e le esigenze dei consumatori italiani, a partire da coloro che vogliono mettere le mani sui più importanti top di gamma del 2021. Scorrendo le offerte, infatti, notiamo la presenza di soluzioni del calibro di Oppo Find X3 Neo, Apple iPhone 12, Xiaomi Mi 11 e Mi 11i, per finire con l’incredibile Oppo Find X3 Pro. Tutti i modelli appena elencati sono disponibili, lo ricordiamo, ad un prezzo di partenza di 599 euro.

In alternativa si potrà pensare di acquistare uno smartphone molto più economico, ma ugualmente interessante ed allettante, rientrante in una spesa di 399 euro circa. I migliori sotto questo punto di vista sono Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo A53s, Motorola E7 Power o Xiaomi Redmi Note 9.

Ogni altra informazione in merito al volantino Comet è rimandata direttamente nelle pagine che potete trovare qui sotto nell’articolo.