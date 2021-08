Dopo un periodo di relativa “calma”, tornano a diffondersi indiscrezioni sul progetto di Apple di sviluppare un’automobile elettrica a proprio marchio.

Il teatro è sempre la Corea del Sud, ma questa volta i protagonisti non sarebbero i colossi dell’auto, ma dell’elettronica. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa ricerca.

Apple sta cercando componenti per le proprie auto elettriche

Secondo quanto riporta il quotidiano The Korea Times, infatti, ci sarebbero stati degli incontri tra dirigenti di Apple e aziende locali, per trattative sulla fornitura di chip e display per il progetto di auto dell’azienda californiana. La notizia arriverebbe da una fonte direttamente interessata dai colloqui in corso secondo il quotidiano, che aggiunge che Apple starebbe svolgendo simili trattative con altre aziende coreane attive nella produzione di componenti per vetture elettriche.

Gli ultimi mesi hanno visto una girandola di nomi legati da indiscrezioni al progetto di Apple: Hyundai, KIA, LG, Nissan, solo per citarne alcuni. Le ultime davano prossimo un accordo con la joint-venture LG Magna per la fornitura di motori elettrici per l’ipotetico veicolo. In California, invece, Apple è attiva con un programma di sperimentazione di guida autonoma, con veicoli effettivamente sulla strada per testare software e sensori.

Difficile intravedere dettagli concreti nel susseguirsi di soffiate, ma un punto fermo c’è: qualcosa bolle effettivamente in pentola. Il CEO Tim Cook, più volte interpellato sulla questione, non ha mai confermato ma nemmeno smentito categoricamente le indiscrezioni, ribadendo come al solito che Apple per sua abitudine esplora sempre nuove possibili opportunità, che non è detto che poi si concretizzino in nuovi prodotti.