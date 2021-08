Nel mondo Android un ruolo vitale è recitato senza alcun dubbio dalle applicazioni, quest’ultime infatti consentono ai device di compiere le azioni a cui noi tutti siamo abituati, da quelle più comuni come postare una foto sui social networks a quelle più complesse come gestire un conto corrente.

Questo ha reso le applicazioni i software maggiormente diffusi in tutto il pianeta, esse infatti girano su ogni dispositivo presente e ogni giorno fanno girare enormi quantità di dati, ciò però nasconde un grande lato oscuro, le app infatti vengono spesso sfruttate dagli hackers per poter inoculare nei device i malwares, programmi scritti per rubare i dati del device che infettano.

Per evitare di incappare in questa tipologia di programmi malevoli il consiglio migliore da seguire è quello di non scaricare app da fonti non certificate, meglio attenersi al Play Store.

App da disinstallare