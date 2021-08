Gli smartphone al giorno d’oggi come potete ben immaginare, gestiscono ogni giorno una mole di dati a dir poco mostruosa, essi infatti gestiscono tutto il lato digitale della nostra vita come profili social e attività varie che richiedono una connessione internet.

Ciò rende gli smartphone una preda decisamente succulenta per gli hacker, i quali sono senza dubbio interessati ai dati che circolano nelle memorie dei devices, i quali possono essere adoperati per vari tipi di reato: dal furto di identità fino al ricatto.

Per appropriarsene spesso vengono adoperati i malware, codici malevoli camuffati da applicazioni che vi portano con l’inganno a consegnare le vostre credenziali, proprio come fa il nuovo malware in circolazione chiamato FlyTrap, scopriamo di cosa si tratta.

Coupon che costano i vostri dati

Il malware in questione secondo gli analisti di Zimperium fa capo a degli hackers in Vietnam, esso non è mai stato vista prima e sebbene Google abbia già rimosso le app infette dal Play Store, esso continua a circolare grazie ai market esterni, cosa che ha portato all’infezione di centinaia di migliaia di utenti.

Il metodo adoperato è senza alcun dubbio decisamente malevolo, infatti promettendo dei coupon spendibili sul web, si richiede di confermare l’identità effettuando l’accesso Facebook, elemento che conseguentemente porta alla perdita dell’account stesso.

Ecco le app malevole da eliminare immediatamente:

GG Voucher (com.luxcarad.cardid)

Vote European Football (com.gardenguides.plantingfree)

GG Coupon Ads (com.free_coupon.gg_free_coupon)

GG Voucher Ads (com.m_application.app_moi_6)

GG Voucher (com.free.voucher)

Chatfuel (com.ynsuper.chatfuel)

Net Coupon (com.free_coupon.net_coupon)

Net Coupon (com.movie.net_coupon)

EURO 2021 Official (com.euro2021)

Attualmente il malware è diffuso in circa 144 paesi e si crede sia in circolazione in realtà già da Marzo.