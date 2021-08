Come anticipato anche qualche giorno fa, l’operatore virtuale 1Mobile ha prorogato il proprio portafoglio di offerte fino al prossimo 15 agosto 2021. Salvo eventuali cambiamenti nelle prossime ore, avete ancora pochi giorni per approfittarne!

Insieme alle offerte standard, vi ricordo che è stata prorogata anche l’offerta XConnect dedicata ai dispositivi IoT a 2,50 euro al mese. Ricordiamo insieme le offerte proposte.

1Mobile: ultimi giorni per attivare alcune offerte

Un primo gruppo di offerte proposte dall’operatore è quello dedicato a tutti i nuovi e già clienti. In questo caso, il costo di attivazione è pari a 10 euro con Start Plus New, 8 euro con Power XPlus e Call Unlimited Plus, 6 euro con Special XPlus e 5 euro con World Plus. Come offerta troviamo la 1Mobile Start Plus New che offre ogni mese 500 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 5 Giga di traffico dati che diventato 8 Giga dal terzo mese. Il prezzo è pari a 4,99 euro al mese.

L’operatore propone anche la 1Mobile Power XPlus che si compone ogni mese di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati che diventano 40 Giga dal terzo mese al prezzo di 6.99 euro al mese. Disponibile anche la 1Mobile Special XPlus che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 60 Giga di traffico dato che diventato 75 Giga dal terzo mese a 8.99 euro al mese.

Infine potete anche decidere di puntare sulla 1Mobile Call Unlimited Plus che propone ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 1 Giga di traffico dati che diventa pari a 2 Giga al mese dal terzo mese a 6.99 euro al mese o sulla 1Mobile World Plus che offre ogni mese 500 minuti verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati verso tutti i numeri 1Mobile, 320 minuti internazionali verso l’estero e 20 Giga di traffico dati che diventano 25 Giga dal terzo mese al prezzo di 10 euro al mese.