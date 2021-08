WindTre lancia una nuova offerta con la quale sfida uno dei suoi principali rivali. Gli ex clienti passati a TIM che intendono trasferire il loro numero nuovamente a WindTre potrebbero ricevere un SMS tramite il quale il gestore propone l’attivazione della sua nuova GO 50 Flash Plus Limited Edition.

WindTre: ecco l’offerta GO 50 Flash Plus Limited Edition a soli 8,99 euro al mese!

L’offerta WindTre GO 50 Flash Plus Limited Edition è disponibile a un costo di rinnovo di soli 8,99 euro al mese e permette di ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

Attivazione e nuova SIM non richiedono alcuna spesa. I clienti selezionati dal gestore WindTre e contattati via SMS hanno la possibilità di recarsi in uno dei punti vendita fisici e portare a termine l’acquisto andando incontro esclusivamente al costo di rinnovo previsto dalla tariffa.

I servizi aggiuntivi sono inclusi nel prezzo. Quindi, ogni mese sarà possibile usufruire del servizio di navigazione hotspot, del servizio di segreteria telefonica; dell’SMS di ricevuta di ritorno e del servizio Ti ho Cercato.

Si ricorda che l’offerta è rivolta soltanto ai clienti contattati dal gestore. Tutti gli utenti interessati ad effettuare ugualmente la portabilità del numero a WindTre, abbandonando gestori diversi da TIM, possono accedere al sito ufficiale e consultare la pagina dedicata alle offerte operator attack. Il pacchetto di tariffe WindTre GO comprende opzioni che permettono di ricevere fino a 101 GB di traffico dati al mese a un costo di soli 7,99 euro al mese.