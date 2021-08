WindTre ribalta lo scenario della telefonia mobile nelle settimane estive. Il gestore arancione sfida Iliad e le sue principali tariffe low cost come la Flash 120. In questi giorni, attraverso gli store commerciali di WindTre, gli utenti possono attivare la speciale promozione Go Unlimited Star+.

WindTre migliora la tariffa di Iliad: ecco la promo con Giga no limits

La WindTre Go Unlimited Star+ si presenta come la ricaricabili migliore del momento. Il pacchetto di WindTre supera anche quello di Iliad: se le soglie di consumo sono speculari, il prezzo del gestore arancione è inferiore rispetto a quello dell’operatore francese.

Nel dettaglio, gli utenti che scelgono la Go Unlimited Star+ riceveranno chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a chiunque e Giga illimitati per la connessione internet. Il prezzo di rinnovo per la tariffa è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Così come gli altri operatori, anche Iliad assicura a tutti gli utenti un costo bloccato nel primo semestre. Almeno durante i primi sei mesi dall’attivazione della ricaricabile, il prezzo della promozione sarà bloccato.

Anche per i clienti del gestore arancione sono previste le stesse condizioni commerciali di altre promozioni. Gli utenti interessati a sottoscrivere una promozione con il provider dovranno aggiungere una quota extra dal valore di 10 euro. Anche in questo caso è necessaria la portabilità del numero da reti TIM, Vodafone ed Iliad. Tutti gli utenti che sono interessati dovranno recarsi presso uno dei numerosi punto vendita WindTre sul territorio italiano. Per il passaggio di rete saranno sempre necessari sino a tre giorni lavorativi.