WhatsApp: fare la spia è possibile, l'applicazione perfetta è gratuita

Sono veramente molte le funzioni che WhatsApp mette a disposizione dei suoi utenti, e questi non fanno altro che utilizzarle al massimo. Capita molto spesso inoltre che i nuovi aggiornamenti portino qualcosa di nuovo che possa servire alla causa comune.

Ultimamente l’applicazione ha riportato alcuni update che hanno introdotto novità interessanti soprattutto sul fronte della sicurezza. Si sta cercando infatti in tutti i modi di bloccare ogni forma di illegalità all’interno della chat, anche se questo risulta molto difficile. WhatsApp non disdegna però il cambiamento, il quale nel frattempo sta arrivando man mano con funzioni già arrivate ed altre annunciate. Attualmente però gli utenti si stanno concentrando su un nuovo metodo scoperto che potrebbe riuscire a spiare chiunque in maniera legale.

In tanti non sanno che oltre alle funzioni già istituite da WhatsApp al suo interno, esistono anche delle feature applicabili mediante delle applicazioni di terze parti. In questo caso infatti molti utenti sono venuti a conoscenza di un’applicazione totalmente nuova che tra l’altro risulta gratuita e legale al 100%.

WhatsApp la nuova applicazione che permette di spiare i movimenti

Per spiare una persona oggi su WhatsApp basta scaricare un’applicazione molto semplice da utilizzare che però consente di conoscere solo i movimenti.

Stiamo parlando di Whats Tracker, piattaforma che grazie alle sue qualità vi permetterà di scegliere una o più persone da monitorare. Durante la giornata vi arriverà una notifica ogni qualvolta una di queste persone deciderà di entrare o uscire da WhatsApp. Non ci saranno quindi più segreti, neanche se le persone in questione avranno l’ultimo accesso disattivato.