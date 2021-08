Wednesday: Tim Burton sbarca su Netflix con Catherine Zeta-Jones in una serie tv speciale

Netflix non smette mai di stupirci grazie alle sue produzioni in continuo aggiornamento, eppure una serie tv come questa non ce la saremmo mai aspettata. Il suo nome è Wednesday e avrà come protagonista il volto noto di Catherine Zeta-Jones.

Ciò che la rende speciale è colui che l’ha realizzata: regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, scrittore, animatore e disegnatore statunitense, conosciuto per il suo cinema dalle ambientazioni spesso fiabesche, gotiche e particolarmente cupe. Avete capito di chi stiamo parlando? Ovviamente di Tim Burton! Egli, dopo Big Eyes, Alice in Wonderland, Dumbo, La sposa cadavere, Nightmare before Christmas, e tante altre, ha deciso di mettersi alla prova con una nuova sfida: la realizzazione di una vera e propria serie tv.

Wednesday: Netflix si colora di toni grigi con Tim Burton

La novità dal nome di Wednesday, come si può dedurre dal titolo, si basa sui personaggi de La famiglia Addams (tra cui Mercoledì, appunto). Ad interpretare la mamma, nonché Morticia Addams, vi sarà Catherine Zeta-Jones. A seguire Jenna Ortega (YOU) e Luis Guzmán (Narcos), interpreti di Mercoledì e Gomez Addams.

Wednesday è un dramedy di formazione incentrato sugli anni di Mercoledì Addams come studentessa della Nevermore Academy. La serie mette al centro la sua inquietante follia omicida che sta terrorizzando la città e la risoluzione dello strano mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima. Per quanto riguarda la produzione, la sceneggiatura è stata curata da Al Gough e Miles Millar, coinvolti anche nei ruoli di showrunner e produttori assieme al maestro Tim Burton.