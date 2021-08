Aumentano le frodi sulle prenotazioni per le vacanze. Secondo le statistiche della polizia, nel 2017 i vacanzieri sono stati truffati per 6,7 milioni di sterline. Alcune vittime hanno perso migliaia di euro prenotando appartamenti o ville in affitto per le vacanze che in realtà non esistevano.

Quindi, prima di prenotare con Airbnb, Holiday Lettings o Homeaway, dai un’occhiata ai nostri migliori consigli su come individuare gli annunci falsi.

Sia Airbnb che Holiday Lettings vietano il contatto diretto al di fuori dei loro sistemi di posta per scoraggiare i truffatori (e proteggere le loro commissioni). Sono in grado di rilevare e rimuovere automaticamente i tentativi di includere indirizzi e-mail, ma i truffatori hanno trovato modi per superare questi controlli, ad esempio aggiungendo un’e-mail alla foto o alla descrizione della proprietà e suggerendo di contattarli direttamente, spesso per ottenere una migliore affare.

Evita qualsiasi elenco che ti chieda di pagare al di fuori dei sistemi interni. La truffa più comune è chiedere alle persone di inviare il pagamento tramite bonifico bancario.

Prova la ricerca con le immagini

Abbiamo visto diverse imitazioni di siti web Airbnb creati da truffatori che sembrano assolutamente convincenti. Se ti viene chiesto di accedere al tuo account tramite e-mail, vai su airbnb o holidaylettings fallo lì. Non fare clic su 5airbnb.com o su qualsiasi altro URL dall’aspetto di dubbia provenienza.

Prova una ricerca inversa delle immagini sulle foto della proprietà (sui browser Chrome, fai clic con il pulsante destro del mouse sull’immagine e scegli “cerca immagine su Google“).

Molti truffatori usano la stessa immagine per diversi elenchi. Se trovi la stessa immagine utilizzata per diverse proprietà, probabilmente è una truffa.

Gli host autentici inoltre hanno molte recensioni sui soggiorni nella loro struttura. Abbiamo visto un account Airbnb con 63 annunci, 62 dei quali erano falsi con indirizzi e-mail incorporati. L’account del vero proprietario era stato violato.

Esistono agenti autentici con diversi annunci che utilizzano siti web di affitti per le vacanze ma, in caso di dubbio, cerca un host con un unico annuncio.