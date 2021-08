Samsung ha aperto oggi con la presentazione della sua terza serie di pieghevoli del mondo dello smartphone un nuovo capitolo, con Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G, che presentano le innovazioni più amate e desiderate dagli utenti. La terza generazione rende questi dispositivi più resistenti e più performanti, caratterizzati da un design iconico e in grado di offrire agli utenti nuove funzionalità uniche.

Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3

Z Fold3 è il dispositivo ideale per il multitasking, grazie al display Infinity Flex da 7,6 pollici con refresh rate a 120Hz e fotocamera sotto al display e all’introduzione del supporto della S Pen, per la prima volta compatibile con un dispositivo pieghevole. Gli utenti potranno scegliere tra due versioni di S Pen per Z Fold3: S Pen Fold Edition e S Pen Pro. Entrambe presentano una punta Pro retrattile appositamente progettata con una tecnologia che ne limita la forza per proteggere il display principale di Z Fold3 e garantire la massima libertà durante l’utilizzo con una latenza ancora inferiore per garantire possibilità di scrittura, composizione e interazione fluide e intuitive.

“Con Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 Samsung intende nuovamente ridefinire le possibilità offerte dagli smartphone pieghevoli, che offrono agli utenti la flessibilità e la versatilità necessarie per tenere il passo con le nostre vite frenetiche”, ha dichiarato TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business di Samsung Electronics. “In qualità di leader di settore e di pioniere nel campo dei dispositivi pieghevoli, siamo orgogliosi di capitalizzare la nostra expertise dando vita a smartphone innovativi come Z Fold3 e Z Flip3, che offrono ai consumatori la tecnologia necessaria per scoprire nuovi modi per vivere e apprezzare al massimo ogni momento, grazie anche a un ecosistema fondato su innovazione e apertura”.

Il dispositivo sarà dotato di certificazione di resistenza all’acqua IPX8 e realizzato in Armor Aluminum e Corning Gorilla Glass Victus, per una resistenza fuori dal comune. Inoltre, entrambi i dispositivi presentano una nuova pellicola protettiva realizzata in PET elasticizzato che li rende l’80% più resistenti rispetto ai modelli precedenti. Fold3 e Z Flip3 hanno anche superato un severo test di qualità, certificato da Bureau Veritas, che garantisce la resistenza a 200.000 chiusure.

Z Flip 3 sarà caratterizzato ancora una volta dalla tecnologia Hideway Hinge, che consente al dispositivo di restare in equilibrio indipendentemente dall’angolo di apertura in modalità Flex. A bordo anche la tecnologia Sweeper migliorata che prevede setole più corte, che aiutano a respingere la polvere e altre particelle. Ma soprattutto il display esterno ora è 4 volte più grande rispetto al modello precedente, il che rende ancora più semplice leggere notifiche e messaggi, senza dover aprire lo Z Flip3. Anche questo modello sarà fornito di un display con refresh rate a 120Hz e questa volta con speaker stereo Dolby Atmos (uno dei punti deboli della versione precedente), per godersi al massimo anche al riproduzione musicale o lo streaming video direttamente dagli altoparlanti del dispositivo.

Specifiche complete dei dispositivi

Z Fold 3 5G

Display Display principale Display QXGA+ Dynamic AMOLED 2X da 7,6’’ (22.5:18) Infinity Flex Display (2208 x 1768), 374 ppi, refresh rate adattivo da 120Hz Display esterno Display HD+ Dynamic AMOLED 2X Display da 6.2’’ (24.5:9), 2268 x 832, 387 ppi, refresh rate adattivo da 120Hz Dimensioni e peso Piegato 67,1 x 158,2 x 14,4|16,0mm (cerniera) Aperto 128,1 x 158,2 x 6,4mm Peso 271g Fotocamera Fotocamera Cover Fotocamera frontale da 10MP: F2.2, Dimensioni in pixel: 1,22μm, FOV: 80˚ Fotocamera sotto al display Fotocamera sotto al display da 4MP: F1.8, Dimensioni in pixel: 2,0μm, FOV: 80˚ Tripla fotocamera posteriore Fotocamera ultra-grandangolare da 12MP: F2.2, Dimensioni in pixel: 1,12μm, FOV: 123˚ Fotocamera grandangolare da 12MP: Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Dimensioni in pixel: 1,8μm, FOV: 83˚

Teleobiettivo da 12MP: PDAF, F2.4, OIS, Dimensioni in pixel: 1.0μm, FOV: 45˚ Vetro super trasparente con Corning® Gorilla® Glass con DX

Dual OIS, 0,5x esterno e 2x di zoom ottico, fino a 10x di zoom digitale, registrazione HDR10+, Tracking AF AP (Access Point) Processore Octa-Core 5nm da 64 ※ Single Core 2,84Ghz (velocità massima di clock) + Triple Core 2,4Ghz + Quad Core 1,8Ghz Memoria 12GB RAM con 512GB di archiviazione interna (UFS3.1) 12GB RAM con 256GB di archiviazione interna (UFS3.1) Batteria Doppia batteria da 4.400mAh (standard) Ricarica Ricarica rapida compatibile sia via cavo sia wireless*

Wireless PowerShareRicarica rapida a 25WRicarica rapida wireless a 10W Ricarica wireless inversa a 4.5W Resistenza all’acqua IPX8 * Il grado IPX8 è calcolato in condizioni di test, con l’immersione in fino a 1,5 metri di acqua fresca per una durata fino a 30 minuti. Non sono consigliati per l’utilizzo sulla spiaggia o in piscina. Non sono resistenti alla polvere. Sistema operativo Android 11 Rete [LTE]: Enhanced 4X4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20 DL 2000 Mbps – Cat.18 UL 200 Mbps

[5G]: Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 Connettività [Wi-Fi 6E] 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE160 MIMO, 1024QAM [Bluetooth] Bluetooth® v 5.2 (LE fino a 2Mbps), USB Type-C, NFC, Localizzazione (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS) SIM Card Due Nano SIM + eSIM (2 numeri funzionanti contemporaneamente) Pagamento Samsung Pay consente di effettuare pagamenti con il tuo smartphone Samsung in maniera semplice e sicura. Funziona ovunque venga accettata una carta di credito, debito o prepagata, su POS con tecnologia contactless (NFC- Near Field Communication).* Inoltre, potrai caricare le tue carte fedeltà e acquistare Gift card** per averle sempre a portata di tap e accedere a promozioni e altri vantaggi. Sensori Sensore per le impronte digitali capacitivo (laterale), accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di prossimità, sensore di luminosità. Autenticazione Tipo di blocco: Segno, PIN, Password Tipo di blocco biometrico: sensore di impronte digitali*, riconoscimento del viso *Galaxy Z Fold3 5G include un sensore di impronte digitali capacitivo sul lato. Audio Altoparlanti stereo Audio surround con tecnologia Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluso).

Supporto per UHQ a 32 e DSD64/128*, PCM: fino a 32 bit, DSD: DSD64/128 Formato di riproduzione audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF Video Formato di riproduzione video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM

Connessione TVWireless: Smart View (mirroring dello schermo 1080p a 30fps) / Con cavo: supporta DisplayPort su USB Type-C. Supporta l’uscita video in caso di connessione tramite adattatore HDMI (DisplayPort 4K UHD a 60 fps). Sicurezza Piattaforma Knox: monitoraggio e protezione in tempo reale. Prevenzione da virus e malware. Area Personale: uno spazio sicuro sul dispositivo per conservare e proteggere contenuti come app, foto, film e file privati. Colori Phantom Black, Phantom Green, Phantom Silver Contenuto della confezione Galaxy Z Fold3 5G, Cavo dati, estrattore metallico per apertura alloggio Sim, Guida di riferimento rapido Luminosità HBM: (display principale) 500nits (display esterno) 1000nits

Galaxy Z Flip 3 5G

Display Display principale Display da 6,7 pollici FHD+ Dynamic AMOLED 2X (22:9) Infinity Flex Display 2640 x 1080 425ppi Refresh rate adattivo da 120Hz Display esterno Display Super AMOLED da 1,9 pollici 260 x 512 302ppi Dimensioni & Peso Piegato 72,2 x 86,4 x 15,9|17,1mm (cerniera) Aperto 72,2 x 166 x 6,9mm Peso 183 g Fotocamera Fotocamera frontale Fotocamera selfie da 10MP: F2.4, Pixel: 1,22μm, FOV: 80˚ Doppia fotocamera posteriore Fotocamera ultra-grandangolare da 12MP: F2.2, Pixel: 1,12μm, FOV: 123˚ Fotocamera grandangolare da 12 MP: Dual Pixel AF, OIS, F1.8 Pixel: 1,4μm, FOV: 78˚ Vetro super clear con Corning® Gorilla® Glass conDX Zoom digitale fino a 10x, registrazione HDR10+, Tracking AF Processore Processore Octa-Core da 5nm 64-bit ※ Single Core 2,84Ghz (velocità massima di clock) + Triple Core 2,4Ghz + Quad Core 1,8Ghz Memoria 8GB RAM con memoria interna da 256GB (UFS 3.1) 8GB RAM con memoria interna da 128GB (UFS 3.1) Batteria Doppia batteria da 3.300 mAh (tipica) Ricarica Compatibile con Ricarica Rapida via cavo e wireless Wireless PowerShare Fast charging 15W Fast wireless charging 10W Reverse wireless charging 4.5W Resistenza all’acqua IPX8 *IPX8 si basa su condizioni di test per l’immersione fino a 1,5 metri in acqua dolce, fino a 30 minuti. Non consigliato per un uso in spiaggia o in piscina. Non è resistente alla polvere. Sistema operativo Android 11 Rete [LTE]*: Enhanced 4X4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20 DL 2000 Mbps – Cat.18 UL 200 Mbps

[5G]**: Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 Connettività [Wi-Fi] 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE80 MIMO, 1024QAM [Bluetooth] Bluetooth® v 5.1 (LE up to 2Mbps), USB Type-C, NFC, Localizzazione (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS) SIM Card Una Nano SIM + eSIM (2 numeri funzionanti contemporaneamente) Pagamenti Samsung Pay consente di effettuare pagamenti con il tuo smartphone Samsung in maniera semplice e sicura. Funziona ovunque venga accettata una carta di credito, debito o prepagata, su POS con tecnologia contactless (NFC- Near Field Communication). Inoltre, potrai caricare le tue carte fedeltà e acquistare Gift card per averle sempre a portata di tap e accedere a promozioni e altri vantaggi. Sensori Sensore per le impronte digitali capacitivo (laterale), accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di prossimità, sensore di luminosità. Sensore per le impronte digitali capacitivo (laterale), accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di prossimità, sensore di luminosità. Autenticazione Tipologia di sblocco: Segno, PIN, Password Tipologia di sblocco biometrico: sensore di impronte digitali, riconoscimento del viso *Riconoscimento facciale disponibile solo quando aperto, con fotocamera frontale Audio Speaker stereo Suono Surround con tecnologia Dolby (Dolby Digital, Dolby Digital Plus included).

Supporto UHQ 32-bit &DSD64/128*, PCM: fino a 32 bits, DSD: DSD64/128 Formati di riproduzione audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF Scalable Codec: connessione Bluetooth avanzata sotto l’interferenza di radiofrequenza ambientale. Registrazione La qualità di registrazione è migliorata con il microfono High AOP, che minimizza la distorsione in ambienti rumorosi. Video Formati di riproduzione video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM Connessione TV wireless: Smart View (screen mirroring 1080p a 30fps) Sicurezza Piattaforma Knox: monitoraggio e protezione in tempo reale Prevenzione di virus e malware Area Personale: uno spazio sicuro sul dispositivo per isolare e proteggere contenuti come applicazioni, fotografie, film e file privati. Colori Cream, Green, Lavender, Phantom Black [Esclusivo su Samsung.com] Gray, White, Pink All’interno della confezione Galaxy Z Flip3 5G, Cavo dati, estrattore metallico per apertura alloggio Sim, Guida di riferimento rapido Luminosità HBM: (display principale) 500nits (display esterno) 935nits

Prezzi e disponibilità

Galaxy Z Fold3 sarà disponibile a partire da 1.849€ e Galaxy Z Flip3 a un prezzo che parte da 1099€. I preordini possono essere effettuati dall’Italia a partire dall’11 agosto, e saranno disponibili dal 27 agosto. Per i consumatori che preordineranno Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 sarà disponibile un anno di protezione Samsung Care+, il servizio di supporto premium di Samsung. Gli smartphone saranno così protetti da danni accidentali, inclusi sostituzione dello schermo, danni collegati all’acqua e sostituzione della cover posteriore. In aggiunta al servizio Samsung Care+, per i clienti che preordineranno Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, Samsung mette a disposizione la super valutazione dell’usato con un contributo fino a 450€. Solo per i clienti che preordineranno Galaxy Z Fold3 sarà disponibile un ulteriore vantaggio: il Note Pack, pacchetto che include la Flip Cover con S Pen ed il caricabatterie da 25W, dal valore commerciale di 89€.

Galaxy Z Flip3 potrà essere acquistato tra quattro colori – Cream, Green, Lavender e Phantom Black; mentre Z Fold3 in Phantom Black, Phantom Green e Phantom Silver.