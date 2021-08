Per gli spettatori degli show di Netflix ci sono delle ottime notizie: a quanto pare, moltissimi show hanno visto il loro rinnovo. Tuttavia, ci sono altri titoli della gloriosa piattaforma che non avremo più il piacere di rivedere. Scopriamo di seguito quali sono queste 5 serie serie TV di Netflix che sono state cancellate nel 2021.

Netflix: le serie giunte ormai al termine nel 2021

Dad Stop Embarrassing Me!

Questa serie TV l’abbiamo trovata per ben dieci giorni nella top 10 di Netflix, tuttavia è servito a poco poiché comunque la sua cancellazione pare sia ormai imminente.

#BlackAF

Anche qui parliamo di uno show che è rimasto per ben dieci giorni nella top 10. Inoltre, sembra che ci sia di più, pare che era stato rinnovato anche per una seconda stagione. Però la piattaforma nel giugno 2021 ha annunciato ufficialmente la chiusura del ciclo narrativo con grande delusione per molti fan.

Bonding

Neanche Bonding ha avuto un seguito. Parliamo di sicuro di una delle serie maggiormente note a tutti in questa lista, ma purtroppo il successo della stagione 1 non è stato replicato.

Grand Army

Parliamo senz’altro di un interessantissimo teen drama che è stato per ben 21 giorni nella top 10. Tuttavia, è stato fin troppo poco per Netflix, essendo che i prodotti per gli adolescenti riescono a raggiungere un numero di spettatori sempre più ampio. Dopo 8 mesi la serie è stata cancellata.

Emily’s Wonder Lab

Qui parliamo di un prodotto per bambini. Ad agosto è uscito il live action ma non ha riscosso molto successo. Dunque, durante quest’anno, è stato annunciato che non avrebbe avuto seguito.