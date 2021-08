Il nuovo volantino MediaWorld ha davvero prezzi da urlo fino al 22 agosto 2021, tutti gli utenti hanno la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di prodotti molto scontati, con i quali riuscire a spendere sempre meno sull’acquisto di smartphone e non solo.

I mega sconti lanciati da uno dei più importanti rivenditori di elettronica del nostro paese sono disponibili pressoché ovunque, è infatti possibile pensare di fruirne nei singoli punti vendita in Italia, come anche sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo secondo caso è bene ricordare che la spedizione presso il domicilio sarà a pagamento, ovvero da aggiungere al prezzo effettivamente mostrato a schermo (in genere però non va oltre i 10 euro).

MediaWorld: occasioni a non finire per tutti

I prodotti in promozione, in particolar modo gli smartphone, toccano tutte le fasce di prezzo, a partire ad esempio da due top di gamma unici nel proprio genere. Il miglior modello di casa Oppo del 2021, quale è appunto il Find X3 Pro, può essere acquistato oggi con un esborso finale di circa 976 euro. Siamo consapevoli che la cifra sia ancora elevata, ma il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole, sopratutto se confrontato con un Oppo Find X3 Neo, stesso brand ma prestazioni e prezzo leggermente inferiori, al giorno d’oggi lo si può acquistare a circa 662 euro.

Le occasioni del volantino MediaWorld non terminano ovviamente qui, se volete approfondire la conoscenza della campagna, consigliamo l’apertura delle pagine che trovate sul sito ufficiale.