Il nuovo volantino Esselunga lascia gli utenti letteralmente a bocca aperta, per la qualità dello sconto che l’azienda ha deciso di rendere disponibile per tutti coloro che avranno la possibilità, e la voglia, di recarsi personalmente presso uno dei tanti punti vendita in Italia.

Avete capito bene, la campagna promozionale corrente non risulta essere attiva online sul sito ufficiale o da altre parti, per approfittare dell’ottimo prezzo si è costretti a recarsi fisicamente in negozio.

Esselunga: tantissime offerte speciali solo per oggi

Solo per questi giorni di metà Agosto, da Esselunga sono disponibili tantissimi sconti molto speciali, l’occasione più speciale da non perdere assolutamente di vista tocca l’Apple iPhone 11, uno smartphone richiestissimo dagli utenti di tutto il mondo, e finalmente acquistabile con un esborso finale pari a soli 595 euro.

La cifra è relativamente bassa, in confronto alla qualità generale del prodotto in sé; la scheda tecnica parla appunto di un processore A13 bionic, display OLED da 6,1 pollici, una batteria da 3110mAh, lo sblocco con il viso 3D e 4GB di RAM.

Lo smartphone viene correttamente commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nei punti vendita d’acquisto, proponendo inoltre una versione completamente sbrandizzata, quindi con aggiornamenti periodicamente rilasciati dal produttore, non da un normale operatore telefonico.

Le scorte, purtroppo, sono estremamente limitate, per questo motivo consigliamo caldamente di approfittare subito dell’ottimo prezzo lanciato da Esselunga.