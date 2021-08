DVB-T2: slitta tutto ad ottobre

Di fatto, l’adozione di questo nuovo sistema sembrava troppo ravvicinata, nonostante sia stata confermata anche dal MiSE con vari interventi sui social. Su questo punto di vista, il tutto è stato rimandato di 45 giorni. In più, la RAI ha fatto sapere che in quella data passerà in Mpeg4 solo i canali specialistici, mentre i principali come Rai 1,2 e 3 continueranno ad essere visibili in Mpeg2. Mediaset e La7 attualmente non si sono espresse in maniera aperta. La dismissione in via definitiva della codifica Mpeg2 sarà stabilità in un ulteriore provvedimento entro la fine del 2021.